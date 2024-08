Si avvicina l'ennesima operazione tra Juventus e Fiorentina: raggiunto l'accordo sulla formula per Nico Gonzalez

L'esclusione dai convocati per l'amichevole di domani in Germania non è passata inosservata. Nico Gonzalez e la Fiorentina sono vicini a dirsi addio, sensazione che trova conferma nelle ultime indiscrezioni firmate Sky Sport.

Accordo trovato

L'esterno offensivo argentino è da giorni un obiettivo concreto della Juventus, che in queste ore avrebbe trovato un accordo con la Fiorentina. La formula è quella del prestito oneroso (ancora da stabilire la cifra) con obbligo di riscatto a 30 milioni. La trattativa è impostata: Nico Gonzalez, salvo colpi di scena, diventerà un giocatore della Juventus.