Palladino lascia a casa Gonzalez e Amrabat: C'è il mercato dietro la scelta del tecnico

La Fiorentina questo pomeriggio partirà per la Germania, per Friburgo per l'esattezza, perché lì giocherà l'ultima partita amichevole prima dell'esordio in campionato.

E a meno di clamorose sorprese, andrà a disputare questa gara senza Amrabat e Gonzalez (notizia riportata da La Nazione). Una scelta fatta dal tecnico Palladino per gestire al meglio due giocatori che sono sul mercato e che hanno la testa altrove e che, oltretutto, non hanno svolto nemmeno un allenamento con il resto del gruppo.