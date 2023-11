Sticchi Damiani: "Milan? Finale da favola, rovinato da un diabolico VAR. Così la tecnologia cancella la poesia dal calcio"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si sfoga a DAZN dopo la partita col Milan, segnata dal gol in pieno recupero di Piccoli annullato da Abisso dopo controllo VAR, che sarebbe valso un successo in rimonta per i salentini:

Le recriminazioni

“Il finale è stato una favola, una magia che ci eravamo costruiti con tanta fatica, rovinata da un utilizzo del VAR che sta diventando diabolico. Ci sono partite in cui lo stesso episodio non viene visto al VAR e altre in cui il VAR autorizza a rovinare la festa di una squadra. Noi non facciamo business, abbiamo 30mila persone che vengono allo stadio per passione. L'utilizzo così del mezzo tecnologico rovina la poesia del calcio”.

Sempre sul VAR

Poi ancora: "D'ora in avanti, andremo a cercare episodi come questo del pestone su Malick Thiaw quando il Lecce prenderà gol, siamo sicuri che lo troveremo sempre. Bisogna darsi dei criteri uniformi, ci sono squadre per le quali l'uso del VAR è estremamente attento; dobbiamo chiederci se l'impiego esasperato del VAR è utile e se viene fatto in ogni partita. Non faccio polemiche in ordine alla disparità delle varie squadre, io cerco sempre di trasferire messaggi di rispetto verso gli arbitri e chi governa la singola gara. A volte passo pure per un presidente troppo debole ed educato per questo atteggiamento costruttivo".