Ranieri: "La fascia è un valore aggiunto, le offese non mi cambiano. Stiamo avendo confronti bellissimi nello spogliatoio"

Prima della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri.

Sul suo ruolo all'interno dello spogliatoio: “È da parecchio tempo che sono al centro di questo dibattito. Il primo che si può andare a prendere come responsabile è il capitano. Posso fare di più sia in campo che fuori dal campo, ma ho la fortuna di avere tante persone vicino, tanti grandi giocatori che mi stanno dando consigli fantastici su come gestire il gruppo”.

E poi: “La fascia è un valore aggiunto, ne sono onorato, le offese che ricevo non mi cambiano. Cerco sempre di imparare qualcosa da ogni errore. Siamo tutti consapevoli della situazione in cui ci troviamo, gli alibi sono finiti, stiamo avendo dei confronti bellissimi. Ci proviamo, siamo a totale disposizione del mister e sono sicuro che potremo tornare ad avere il sorriso”.