La Lazio perde Rovella per una frattura alla clavicola: le previsioni lo danno di rientro... contro la Fiorentina

Risultato scomodo anche per la Fiorentina, lo 0-0 di ieri sera tra Cagliari e Lazio: gli isolani non sbagliano contro i biancocelesti e limitano i danni rispetto alle inseguitrici, mettendosi sul momentaneo +8 dalla zona retrocessione.

L'infortunio

Il risultato, peraltro, non è l'unica brutta notizia per la Lazio, che perderà Rovella per un infortunio non da poco. Il regista di Sarri si è infatti fratturato in maniera scomposta la clavicola e dovrà star fermo, secondo il Corriere dello Sport, per non meno di un mese e mezzo.

Rientra in zona Viola

La data dovrà tenerla d'occhio anche la Fiorentina, che ha appuntamento con la Lazio alla 32sima giornata, che cade proprio a metà aprile, a un mese e mezzo di distanza da ora. Ancora troppo presto per fare previsioni, ma è possibile che Rovella salti anche il match del Franchi.