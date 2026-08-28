Zirkzee non è il solo: Paratici tiene in caldo anche i piani B. Monitorati due attaccanti di Premier League
La Fiorentina sta spingendo forte per chiudere l'accordo con il Manchester United Joshua Zirkzee. Fabio Paratici, nonostante il buono stato della trattativa per l'olandese, continua a monitorare anche dei possibili piani B.
Piani B
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono due i profili che la Fiorentina continua a seguire per l'attacco. Il primo, ormai noto, è quello del centravanti dell'Everton Beto, che nella scorsa stagione è riuscito a segnare nove gol in Premier League.
Il volto nuovo
Oltre all'ex Udinese, la Fiorentina tiene d'occhio anche Arnaud Kalimuendo, di proprietà del Nottingham Forest. L'ultima stagione è stata decisamente negativa per il francese, che è sceso in campo solamente nove volte, senza mai andare in gol.
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