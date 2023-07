Intanto un club di Serie A si muove per un attaccante spesso accostato alla Fiorentina

Duvan Zapata è stato a lungo accostato alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, ma il suo nome è riemerso anche in questa. D'altronde alcuni infortuni lo hanno portato sempre più ai margini del progetto tecnico dell'Atalanta, e così cambiare aria potrebbe essere un modo per provare a tornare ai livelli di un tempo.

Gli estimatori non mancano per Zapata, tanto che secondo Sky Sport il Monza sarebbe sulle sue tracce. Ad oggi l'ostacolo è quello della formula, visto che il club brianzolo vorrebbe proporre un prestito mentre l'Atalanta preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Informazione utile anche per la Fiorentina, qualora il nome di Zapata tornasse di moda.