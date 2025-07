Inzaghi tentenna su Kean, ma a guarda ad altri rinforzi per l'Al-Hilal. Il nuovo arrivato Theo Hernandez suggerisce un obiettivo viola

La Fiorentina è in cerca di un rinforzo a centrocampo e uno dei nomi più attenzionati delle ultime settimane è quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, reduce da una stagione in prestito al Marsiglia, è tornato ad allenarsi col Milan che però non lo considera più parte integrante del progetto rossonero.

A quanto pare però la Fiorentina non è l'unico club interessato a Bennacer. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe interessata al giocatore. Ad attirare il tecnico verso il centrocampista algerino sarebbe stato Theo Hernandez, neo acquisto degli arabi ed ex compagno di squadra di Bennacer.