Avversario più che degno della Fiorentina nel girone di Conference, Dejan Stankovic con il suo Ferencvaros. Il tecnico serbo a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della squadra viola: "Siamo molto contenti, a partire dal Presidente. Anche l'anno scorso il Ferencvaros aveva passato i gironi ma questa è la prima volta che finisce imbattuto. Ne vado molto fiero perché il gruppo era da Europa League.

Alla pari con la Fiorentina? Non è poco, io seguo il calcio italiano e la Fiorentina per certi aspetti è tra le migliori. Mi piace il modo di giocare di Italiano, c'è tanto coraggio. Dura con questo attacco? Anche l'anno scorso creava tanto e raccoglieva poco. Ma la Viola alla fine è arrivata in due finali, la qualità prima o poi esce.

Inzaghi, Italiano o Sarri? Italiano. Non che gli altri non piacciano, chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi. Ma mi rivedo in Italiano, per come pressa, gestisce la palla e attacca. E' un tecnico da grande squadra? Assolutamente sì".