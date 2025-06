UFFICIALE: Cabral trova una nuova squadra e parteciperà al campionato mondiale per club

Arthur Cabral è il nuovo acquisto ufficiale del Botafogo. Il 27enne, ex attaccante della Fiorentina, ha firmato un contratto con il club brasiliano valido fino alla fine del 2028.

Già partito per gli States

Il centravanti, che indosserà la maglia numero 98 e si sta già dirigendo negli Stati Uniti per unirsi alla compagine che parteciperà alla Coppa del Mondo per Club FIFA.

La sua esperienza in Europa

Arthur Cabral dunque lascia l'Europa, dove si trovava dal 2019; ha giocato per il Basilea in Svizzera, per la Fiorentina in Italia e per il Benfica in Portogallo, segnando 102 gol in 248 partite in questi tre club.