Quale futuro per Galloppa? Il tecnico intanto è al centro di una vera e propria contesa in Serie B

Con la vittoria del Campionato Primavera 1, si è chiusa l’esperienza di Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina Primavera, iniziata nel luglio 2023. In questi anni, il tecnico è stato capace di dare alla squadra un’identità precisa ed un gioco molto apprezzabile, oltre ad accompagnare molti ragazzi in prima squadra o alle soglie di questa.

Gli apprezzamenti in serie cadetta

Il lavoro del tecnico di Roma, che ieri ha ricevuto l’omaggio dei tifosi alla festa della Curva Fiesole, non è di certo passato inosservato: sono infatti numerosi i club di Serie B che si sono interessati all’ormai ex tecnico viola, a partire dalla Sampdoria, le cui quotazioni sono però in discesa, e dal Catanzaro, volenteroso di affidargli l’eredità di un altro ex viola come Alberto Aquilani, promesso sposo del Sassuolo.

Il richiamo dell’Emilia Romagna

Nelle ultime ore stanno prendendo sempre più piede le voci che vedrebbero Galloppa al centro di una lotta tutta emiliana tra Modena e Cesena: il club bianconero appare al momento in vantaggio, forte del gradimento dello stesso allenatore e dei rapporti consolidati tra il mister e il neo DS del Cesena Andrea Mancini.