Galloppa saluta: "La Primavera è una cosa seria, la Fiorentina è una cosa seria. Grazie ragazzi: avete scritto la storia"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha salutato il suo gruppo recente vincitore dello Scudetto con un bel messaggio sui propri canali social.

Il post del mister

“Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato ad Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest’anno è stato un film nuovo, fatto di episodi. “LA PRIMAVERA E’ UNA COSA SERIA”. La FIORENTINA è una cosa seria. L’avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie STAFF, grazie RAGAZZI. Grazie di tutto”, le parole di mister Galloppa. Ad aspettarlo la prima esperienza tra i professionisti: resta solo da capire dove.