Il ritiro della Fiorentina fissato al Viola Park. L'esordio con la Primavera e il programma delle amichevoli

L'estate della Fiorentina prende forma, anche se per definirla nei dettagli si attende l'ufficializzazione del nuovo allenatore della squadra.

Su La Nazione di stamani si legge però che il ritrovo della squadra è previsto nella prima metà di luglio, attorno al 10 del mese e sarà ancora una volta il Viola Park il centro operativo dell'estate.

Ritiro al Viola Park

I primi dieci giorni di lavoro si svolgeranno a Bagno a Ripoli con sedute doppie e allenamenti tardo-pomeridiani aperti ai tifosi. Sono in fase di definizione i primi test stagionali, anche se non mancherà l'appuntamento in famiglia con la Primavera mentre in una seconda fase la Fiorentina punta a misurarsi con avversari di livello crescente.

Seconda parte all'estero?

Restano da definire i programmi della seconda parte dell'estate, dove la Fiorentina, magari, spera di andare a qualche appuntamento internazionale. L'orientamento è quindi quello di organizzare alcuni test in giro per l'Europa, possibilmente concentrati nello stesso paese e a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro.