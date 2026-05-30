Una figura unica nel suo genere: il collaboratore tecnico che studia il grande salto dei giovani al Viola Park
Il ritorno a Firenze dello Scudetto Primavera ha acceso nuovamente i riflettori sulla questione dei giovani e dell'apporto che potrebbero o dovrebbero dare anche alla prima squadra: La Gazzetta dello Sport sottolinea in particolar modo una figura dell'organigramma del Viola Park.
Si tratta di Aleksandr Nizelik, collaboratore tecnico della prima squadra a partire dal luglio 2024 ma con focus specifico proprio sul salto, sempre molto delicato, dei giovani dalla Primavera alla prima squadra. Una figura unica nel suo genere proprio perché specializzata sul piano mentale e motivazionale, mirata proprio a valorizzare i prodotti del vivaio. Cruciale insomma per far fruttare questo Scudetto anche in termini di travaso al piano di sopra.
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