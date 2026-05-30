Lo scalone tra Primavera e Serie A resta: dalle ultime tre finali, un solo titolare in A ma non gioca nella Fiorentina

Checché ne dicano i dirigenti e gli addetti ai lavori, il problema del salto tra la Primavera e la Serie A esiste eccome ed è uno dei principali argomenti di discussione nel calcio italiano: il Corriere Fiorentino sottolinea infatti come dalle ultime tre finali Scudetto Primavera (Sassuolo-Roma, Fiorentina-Inter e Fiorentina-Parma) sia emerso fin qui un solo, vero, titolare nella massima serie.

Si tratta di Niccolò Pisilli che ha trovato spazio e fiducia a Roma con Gasperini, ma anche in Nazionale, addirittura nel play-off con l'Italia di Gattuso. A Firenze hanno debuttato in diversi sì, da Kouadio a Puzzoli, da Braschi a Martinelli ma al di là del contentino, di nessuno di questi si può dire che sia diventato davvero una risorsa tra i grandi.