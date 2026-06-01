Bucciantini: "A me piacerebbe che gli allenatori si costruissero in casa. Firenze difenderebbe più Galloppa di Grosso"

A Radio Bruno ha parlato l'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini per intervenire su varie tematiche calde in casa viola, tra cui il tema allenatore.

“A me piacerebbe che si riuscissero a costruire gli allenatori in casa come si fa con i giocatori, ma per coerenza sarebbe poi strano dare Aquilani al Sassuolo e prendere quello che hanno costruito loro. In questo senso mi ha affascinato anche Galloppa, che in quei pochi giorni in viola ha fatto molto bene. Mi ha colpito per la personalità e oggi la Fiorentina ha bisogno proprio di persone che sappiano dare un’impronta, perché la squadra deve essere riconoscibile nel gioco".

Su Galloppa

“Magari i tifosi fiorentini lo difenderebbero più di quanto farebbero con Grosso, perché sarebbe un profilo interno, che dà proprio l’idea di progetto. Abbiamo visto che chi ha fatto meglio quest’anno era molto giovane, come Cuesta, Fabregas e Chivu, che messi insieme non arrivavano a 100 panchine in Serie A. Quindi anche lui potrebbe dare tanto”.