E l'erede di Galloppa? E' già in casa e la sostituzione è la più naturale possibile

Prima Aquilani, poi Galloppa e ora… Marco Capparella: stessa provenienza degli altri due (Roma), età un po' più alta (classe ‘84 e ’85 i primi due, classe ‘75 lui) e stesso percorso passando per l’Under 18. L'erede alla panchina della Primavera sembra già designato e quanto mai logico: secondo La Nazione sarà lui a prendere le redini.

Sarà un gruppo molto rinnovato visti i tanti 2006 a fine ciclo in rosa ma Capparella, che ha vinto il Torneo di Viareggio a febbraio, ripartirà dalla Supercoppa Italiana e dalla Youth League (la Champions League dei baby).