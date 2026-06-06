Galloppa piace a tanti club di Serie B ma lui aspetta solo una squadra

Il futuro di Daniele Galloppa è ancora da scrivere: dopo l'addio alla panchina della Primavera della Fiorentina, nonostante sia corteggiato da diversi club, il tecnico non ha ancora preso una decisione definitiva. E secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Corriere di Romagna, dietro questo apparente stallo ci sarebbe un chiaro motivo.

Galloppa ancora in attesa di una panchina? Il motivo è chiaro

Secondo dal quotidiano romagnolo, nel pomeriggio di lunedì il nuovo ds del Cesena Andrea Mancini dovrebbe incontrare Daniele Galloppa, considerato una delle due principali alternative all'uscente Ashley Cole, assieme all'ex Mantova Davide Possanzini. Galloppa e Possanzini sono anche in lizza per la panchina del Modena, con il dg Catellani e il presidente Rivetti che sono rimasti folgorati dal tecnico che ha appena vinto lo scudetto Primavera con la Fiorentina (ieri sera allenatore e giocatori sono stati festeggiati dalla curva Fiesole).

Il tecnico vorrebbe ricongiungersi con Mancini, nonostante le offerte di molti altri club

Il Modena ha dimostrato a più riprese di voler puntare a tutti i costi su Galloppa, che però sta prendendo tempo perché ha messo il Cesena davanti a tutto e a tutti, considerando gli ottimi rapporti che coltiva da anni con il nuovo ds bianconero mancini. Tra l'altro secondo quanto riportato Galloppa resta corteggiato anche dalla Carrarese e nei giorni scorsi avrebbe già espresso un primo no: l'ex viola avrebbe infatti rimandato al mittente un'offerta del Catanzaro.