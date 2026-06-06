Volpato è l'unico aggredibile in casa Sassuolo: la Fiorentina prova ad inserire un esubero nell'operazione

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, il direttore sportivo viola Fabio Paratici, come sottolineato nei giorni scorsi, dopo aver trovato l’accordo con il nuovo tecnico si è già messo a lavoro per costruire la squadra che verrà. E come spesso accade un occhio di riguardo verrà dato proprio all’esigenze del nuovo allenatore, che potrebbero ricadere su qualche profilo della sua ex squadra. Ecco perché , secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe realmente pensando a Cristian Volpato per il viaggio Sassuolo-Firenze insieme a Grosso: la ricerca di esterni offensivi è partita da settimane e per questo l’esterno neroverde potrebbe rappresentare un’ottima alternativa per i viola.

Volpato potrebbe essere l'unico profilo aggregabile del Sassuolo

L’italo-australiano, che intanto è passato dall'Under 21 azzurra alla Nazionale Socceroos con cui disputerà il Mondiale, è perfetto per il 4-3-3 di Grosso ed è il più accessibile tra i rinforzi indicati dallo stesso allenatore che farebbero comodo al club viola nell’opera di ricostruzione. Ma Paratici dovrà esser bravo a bilanciare le esigenze economiche all'interno del budget che verrà delineato dalla famiglia Commisso. Ecco perché Armand Laurienté e Ismael Koné, gli altri due favoriti dell’allenatore, non potranno arrivare a Firenze. Il primo ha gli occhi addosso di mezza Europa, in cima alla lista anche di Italiano al Besiktas. Il secondo è tra i centrocampisti più seguiti da Paratici durante il campionato, ma anche lui, se partirà, lo farà per una cifra non accessibile per la Fiorentina.

Paratici prova ad inserire un esubero nella trattativa

Volpato costa una quindicina di milioni, ma c’è la possibilità che la Fiorentina possa provare ad inserire nella trattativa una pedina di scambio. Nell’operazione con il Sassuolo infatti potrebbe rientrare il riscatto di Nzola, che quindi resterebbe in emilia dopo anni di prestito. Volpato è giovane, compie 23 anni a novembre, ha ampi margini di crescita e, come detto, sta benissimo nel tridente offensivo di Grosso. Ma se si vuole investire su di lui servirà darlo prima del Mondiale, successivamente c’è il rischio di avere un grande sovrapprezzo o di venire anticipati da club piu ricchi o importanti