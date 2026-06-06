I due milioni che tengono lontano Gosens da Bologna ma la Fiorentina dovrà riflettere sul tedesco

Dopo una prima stagione quasi memorabile, per Robin Gosens ne è seguita una ben più dimenticabile, anche a livello personale. Tanta sofferenza fisica e la sensazione di aver scavallato il picco fisico in carriera, all'alba dei 32 anni. Anche per questo il Bologna, che tramite il Ds Sartori lo seguiva eccome, si è tirato indietro, scrive il Corriere dello Sport: a disincentivare un interesse anche l'ingaggio abbastanza pesante, da oltre 2 milioni.

La stessa Fiorentina però sarà portata a delle riflessioni su di lui perché l'esigenza di abbassare i costi c'è ed è innegabile ed è difficile immaginare un Gosens titolare inamovibile, su cui concentrare buona parte del budget. Nell'ultima stagione per lui, appena 21 presenze in campionato e 30 complessive.