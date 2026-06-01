Serena: "Gosens è da tenere, così come Dodô. Grosso? A me piaceva anche Vanoli ma va accettato"

L'ex difensore della Fiorentina Michele Serena ha parlato a Radio Bruno, intervenendo anche sul tema dei giocatori in rosa e su quello che potrebbe essere il loro futuro a Firenze.

Sui terzini

“Mi piacciono i terzini della Fiorentina e mi dispiace molto per Parisi. È complicato giudicare i singoli dopo una stagione come quella appena conclusa: Gosens, ad esempio, lo terrei. Con l’infortunio di Parisi, ora diventa necessario prendere un’alternativa. Terrei anche Dodô, che ha una buona gamba”.

Kean e Grosso

“Kean? Non lo metto in discussione, è l’attaccante della Nazionale. Qualche giorno fa sentivo parlare di motivazioni: se dovesse essere contento di restare, lo terrei senza problemi. Rende bene da unica punta, magari in un 4-3-3 di Grosso. Terrei sia Moise che Piccoli. Il tema Grosso? A me piaceva anche Vanoli, ma la scelta ormai va accettata”.