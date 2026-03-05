"La Fiorentina vive di alti e bassi, serve maggior equilibrio. Ci sono giocatori che devono prendersi le responsabilità"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Parma ed Inter Fausto Pizzi, anche lui ex compagno dell'esterno gigliato, era presente al sesto annovero della Di Chiara Academy. E naturalmente ha avuto di dire qualcosa sulla stagione della Fiorentina.

“Sono convito che alla fine la Fiorentina riuscirà a salvarsi, anche se questi alti e bassi mi fanno un po’ temere il peggio. Ci vorrebbe un po’ più di equilibrio, un po’ più di costanza nei risultati, e purtroppo ogni sconfitta secondo me fa rivivere qualche fantasma e la squadra poi non riesce a esprimere tutto quello che il suo potenziale. Questo probabilmente è dato dal fatto che dai viola ci si aspettasse tutto un altro campionato".

“A Parma la Fiorentina non mi fece una brutta impressione, ma domenica sarà una partita da prendere con le molle”

Ha continuato analizzando la sfida di domenica: “Penso che per la Fiorentina sarà una partita molto importante. Ho visto la partita di andata a Parma, dove i padroni di casa vinsero per 1-0: devo però dire che la Fiorentina non mi aveva fatto una brutta impressione, riuscendo forse a giocare anche meglio del Parma. I gialloblu hanno però una grande qualità: riescono a far giocare male gli avversari. La partita di domenica è da prendere con le molle: non sarà facile e scontato. Dovranno sudare per portare il risultato a casa perchè il Parma pur non avendo una qualità eccelsa farà di tutto per rendere la vita dura ai viola. Lecce-Cremonese è uno scontro da dentro o fuori, sono due partite che potranno decidere la lotta salvezza”.

“Ci sono giocatori che adesso devono prendersi le proprie responsabiità”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean e Nicolo Fagioli: "Sono due ragazzi molto giovani e bravi, anche in ottica nazionale. Devono prendersi le loro responsabilità, e tirare fuori la squadra da questa classifica che non rispecchia i valori della Fiorentina. Kean ha avuto un’annata strepitosa l’anno scorso, quest’anno ha fatto qualche gol ma con poca continuità, per cui mi aspetto che segni dei gol salvezza, perché giocatori come lui devono essere determinanti in questo campionato».