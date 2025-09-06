Amatucci e un prestito ‘particolare'. Ecco come procede l’avventura spagnola del giovane centrocampista viola

Tra i tanti prestiti che vedono protagonisti vari calciatori della Fiorentina, certamente il più particolare è quello di Lorenzo Amatucci al Las Palmas, nella Serie B spagnola. Il classe 2004 viola si è messo alla prova in un’altra nazione, alla ricerca di continuità, fiducia e per arricchire il proprio bagaglio personale di esperienza.

Subito al timone

Amatucci, centrocampista toscano cresciuto e formatosi nel vivaio della Fiorentina, si è subito imposto come titolare nella squadra spagnola. Il giocatore viola è partito dal primo minuto nelle prime tre uscite stagionali dei gialloblù, guidando la mediana della squadra del tecnico Luis Garcia.

Las Palmas a caccia del ritorno al piano superiore

Dopo le avventure con Ternana e Salernitana, Amatucci è uscito parecchio dalla propria ‘comfort zone’, scegliendo un’avventura anche piuttosto affascinante. Per il Las Palmas 4 punti nelle prime tre uscite, la squadra delle Canarie è certamente un club che vorrà lottare per tornare in Liga dopo la retrocessione dello scorso anno.