Collovati: "Italiano ha lasciato eredità importante a Palladino. Firenze deve dargli fiducia"

L'ex difensore di Inter, Milan e della Nazionale, ora commentatore televisivo, Fulvio Collovati, intervistato da News.Superscommesse.it si è espresso sul passaggio di guida tecnica avvenuto alla Fiorentina durante l'estate.

“Un'eredità importante”

"Credo che Vincenzo Italiano abbia lasciato un'eredità importante a Raffaele Palladino - ha detto - Non bisogna dimenticare che è stato un allenatore che ha portato la Fiorentina a disputare una finale di una competizione europea in ben due occasioni. Grandissimo il rammarico per non averla vinta, ma è stato un risultato non affatto facile da raggiungere".

“Ha bisogno di fiducia”

Poi su Palladino ha aggiunto: "Non ci sono dubbi che sia un bravissimo ragazzo, molto giovane e con una prospettiva di carriera che può soltanto crescere. Ha fatto molto bene a Monza, mi auguro per lui che proprio a Firenze riesca a fare questo salto di qualità. Non sarà facile ripetere i risultati visti in Europa, anche perché è arrivato da poco. Bisogna dargli fiducia e tranquillità, ha bisogno di tempo per lavorare bene, così come per i nuovi arrivi”.