Shock per un ex giocatore di Italiano: diagnosticato il linfoma di Hodgkin

Choc nel mondo del calcio. Una devastante notizia ha colpito Salva Ferrer, ex terzino dello Spezia ai tempi di Vincenzo Italiano:

Cosa è successo

"Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario". Così Salva Ferrer, ex difensore dello Spezia, ha annunciato l'inizio di un percorso assai complicato lontano dal campo.

Un dramma per lo spagnolo 25enne, adesso all'Anorthosis, a Cipro. "Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente".

Lo Spezia vicino allo spagnolo

Spezia che sui social ha mostrato tutta la propria vicinanza al terzino destro sotto contratto fino al 2025. Così le Aquile sul proprio profilo Instagram: "Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia - la nota -. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!".