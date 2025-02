Capello: "Corsa Champions? La strada è ancora lunga, ma non dimentichiamoci della Fiorentina"

L'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Tanti i temi trattati dal tecnico, fra questi anche una considerazione sulla Fiorentina e la lotta per la Champions League:

"Adesso la Juve è favorita per l'ultima piazza in Champions? Calma la Lazio mi piace molto, è un gruppo unito che gioca bene. Il Milan vincendo il recupero sarebbe a due punti, così come se la spuntassero i Rossoblù. Senza dimenticare la Fiorentina che è sempre lì. Insomma la corsa è ancora molto lunga”.

Nonostante la brutta sconfitta contro il Como di Fàbregas, per Fabio Capello la Fiorentina è dunque ancora in corsa per un pazzamente nell'Europa che conta.