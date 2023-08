Jovic al Milan? Pioli non strizza l'occhio al serbo: "In attacco siamo già coperti"

Malgrado i vari contatti delle ultime settimane tra Fiorentina e Milan per il trasferimento in rossonero di Jovic, Pioli si è espresso in maniera totalmente negativa riguardo il possibile arrivo di altri attaccanti nella sua squadra. Un accordo tra le due società dunque sembra ora molto lontano.

Queste le parole del mister durante la conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino: “Vorrei che il mercato fosse terminato. In attacco siamo già coperti. Abbiamo Giroud in questo momento, c'è Colombo e Okafor può adattarsi come punta".