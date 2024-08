Come ti cambio la vita… con un rinnovo. Potremmo definirla così, parafrasando il titolo dell'esilarante film con Adam Sandler, la vicenda che ha coinvolto Weston McKennie. Ormai un ex obiettivo per la Fiorentina, dal momento che improvvisamente la Juventus ha deciso di ri-puntare su di lui e viceversa. Una montagna russa - la definisce Tuttosport - che ha visto il centrocampista prima ritrovarsi ai margini della rosa, poi essere improvvisamente reinserito nel gruppo.

Il breve corteggiamento della Fiorentina

La rottura sembrava inevitabile dopo il gran rifiuto di McKennie di andare all'Aston Villa, complicando enormemente l'operazione Douglas Luiz. La Fiorentina aveva provato ad approfittarne, scontrandosi però con le ingenti richieste economiche del giocatore. Uno scenario di mercato abbandonato quasi subito dunque dal club viola, così come da tutti gli altri che avevano provato ad avvicinarsi.

McKennie e la Juve ancora insieme

In questo contesto, allora, la Juventus ha perfino cambiato idea. Thiago Motta si è convinto che in fondo McKennie potrebbe tornargli utile, e così l'americano non solo resterà in rosa ma rinnoverà addirittura il suo contratto. Nei prossimi giorni la firma fino al 2026 con opzione per il 2027 e uno stipendio da 2,5 milioni a stagione.