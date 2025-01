In un articolo su tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche delle possibili mosse invernali della Fiorentina. Questo quanto si legge nel suo articolo: "Praticamente tutto fatto per Folorunsho alla Fiorentina. Un affare sulla base di un prestito con diritto che diventa obbligo a certe condizioni per una cifra finale di 8 milioni di euro. Da capire ancora il futuro di Spinazzola, che resta un’opportunità anche per la Fiorentina.

E a proposto dei viola continua la ricerca per l’esterno d’attacco. Luiz Henrique del Botafogo piace ma la richiesta della società brasiliana è molto alta. Dopo l’arrivo di Valentini, in difesa prende corpo l’ipotesi Pablo Marí, che Palladino ha avuto a Monza l’anno scorso. Lo spagnolo tra l’altro è in scadenza di contratto. Un’opportunità insomma su cui la Fiorentina sta riflettendo. Si registrano movimenti anche sulle due fasce. Per Kayode ci sono Roma e Parma, all’estero sono pronte ad inserirsi anche Brentford e soprattutto Brighton. La Fiorentina potrebbe dare il via libera ma prima deve avere un’alternativa. La soluzione migliore sarebbe quella di un prestito secco o al massimo concedendo un diritto di riscatto molto alto. Su Parisi resta forte il pressing del Como, sempre più deciso a concludere la trattativa".