Un regista da dare a Pioli prima del raduno: L''impresa' che si è data la Fiorentina

Un regista prima del raduno, quindi entro una decina di giorni, da dare in dono a Stefano Pioli.

Obiettivo a breve termine

E' questo l'obiettivo di mercato che la Fiorentina si sarebbe data a breve termine. Questa è la notizia riportata da Lady Radio.

Bernabé al top

In questo senso il nome in cima alla lista era e resta quello di Adrian Bernabé del Parma, che si è messo in mostra la scorsa stagione, alla sua prima esperienza in Italia.