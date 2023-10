"Il Napoli vincerà 3-0, la Fiorentina non sa difendere" le ultime parole famose...

Prendere posizione, sbilanciarsi è sempre una buona abitudine, specialmente per chi è chiamato a commentare uno sport come il calcio, per non rimanere nell'oblio. Però è anche rischioso perché uno rischia di fare brutte figure.

E in questo caso l'ha fatta sicuramente, l'ex calciatore, dirigente e procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, che aveva detto in un suo intervento televisivo in Campania, queste testuali parole: “Il Napoli vincerà 3-0. La Fiorentina è una squadra che gioca bene, ma allo stesso tempo possiamo dire che non sa difendere”.

Un pronostico invecchiato male per non dire malissimo, alla luce di quanto avvenuto effettivamente al Maradona dove la Fiorentina non solo ha giocato bene, ma ha tenuto il pallino per tutto l'incontro, rischiando solamente a seguito di due errori grossolani.

Probabilmente da oggi, il signor Fedele ci penserà due volte prima di lanciarsi in voli pindarici e pronostici grossolani e superficiali come questo, specie se ci sarà la squadra viola di mezzo.