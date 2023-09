Marco Rossi difende Gasperini: "È un grande allenatore, mi ha cambiato la vita"

L’ex centrocampista e storica bandiera del Genoa Marco Rossi, che come sappiamo ha ricoperto un ruolo fondamentale anche nel fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, in una lunga intervista ad Il Secolo XIX, ha voluto schierarsi affianco all’ex allenatore Giampiero Gasperini. Non per le ultime polemiche con i tifosi viola ma pensi per le tante dichiarazioni negative rivolte al tecnico da alcuni dei suoi ex giocatori. Queste le sue parole:

"Per me è un grande allenatore, un genio del calcio. Mi ha cambiato la carriera. A Torino prima di un Juventus-Genoa si fece male Milanetto nel riscaldamento e quando tornammo negli spogliatoi vidi sulla lavagna che mi aveva messo al centro. Mi chiese se me la sentivo, non mi tirai indietro. Feci due gol, perdemmo solo per quel rigore di Del Piero... Ha sempre chiesto il massimo ai suoi giocatori e per me è giusto che sia così".