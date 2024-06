Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno, analizzando anche la situazione attuale di casa Fiorentina e soffermandosi anche su alcuni temi caldi di mercato.

‘La Fiorentina deve acquistare due certezze a centrocampo e attacco’

"Il centrocampista ed il centravanti sono ruoli chiave nel mosaico di squadra e alla Fiorentina questi due mancano. La punta dalla partenza di Vlahovic, purtroppo, di 5 calciatori arrivati non se ne fa uno ed è stato un problema. Pradè l'ha riconosciuto e questa situazione va risolta. Non si può consegnare un'altra squadra monca al nuovo allenatore, va preso un calciatore di grande livello lì. Il regista è importante come il centravanti e ne serve uno di personalità. Ad Arthur sono mancate continuità e rapidità. A centrocampo pare di capire che rimarrà solo Mandragora, c'è da capire poi cosa accadrà con Bonaventura. Per quest'ultimo ogni ora che passa lo allontana dalla Fiorentina, per lui così come per Castrovilli".

‘Non si può prendere un calciatore del livello di Lopez’

“Occorre investire su queste due figure, regista e centravanti. Per il resto, dei calciatori buoni si possono trovare, come Vranckx, che è giovane ed interessante. Abbiamo visto tanti giocatori intermedi, come Maxime Lopez, che al Sassuolo era di buono-ottimo livello, poi alzando l’asticella ha mostrato limiti. Non va preso un giocatore di quel livello, ma di qualità superiore. Penso ad un calciatore come Pizarro. Servono certezze nella costruzione della squadra”.