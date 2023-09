Anche in sala stampa le parole di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, battuta oggi dalla Fiorentina:

"Statistiche e prestazione dicono che la squadra ha fatto la miglior partita di questa stagione, mi dispiace soprattutto per i ragazzi, sono stati i protagonisti e la partita è stata chiara. Bisogna accettare il verdetto e capire che bisogna essere più cinici là davanti, in tutte le categorie se lasci partite aperte ci può stare che nell'unica azione in cui la Fiorentina mette il muso nella nostra metà campo ci hanno fatto gol. Bisogna avere la lucidità per continuare a fare queste prestazioni, il calcio è bastardo e lo sappiamo ma non può esserlo sempre, giocando così i risultati arriveranno. Oggi andare a casa non è facile ma è il nostro lavoro, dobbiamo essere più forti e decisi, sono orgoglioso della prestazione perchè abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, con palle gol nitide costruite, l'anno scorso era arrivata una vittoria ma senza un gioco brillante. Anche sotto il profilo della tigna oggi ci siamo stati e andiamo a casa con 0 punti, ma la strada è questa.

A fine partita ho fatto i complimenti a tutti, testa alta e lavorare, non c'è altra strada. Bisogna continuare a fare queste prestazioni, in fase realizzativa bisogna migliorare, abbiamo fatto 15 tiri dall'interno dell'area di rigore, contro la Fiorentina è tanta roba. Ovviamente non è che va tutto bene, bisogna continuare però questa strada ora a Napoli".