Bucchioni: "Giusto vendere Gudmundsson alla Fiorentina per il Genoa. Tappa viola step di crescita per il giocatore"

Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, è intervenuto su Radio Sportiva dove ha parlato, tra le altre cose, dell'ormai sempre più probabile passaggio di Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina.

“Giusto vendere Gudmundsson”

“Chi vuol andar via è bene lasciarlo partire - ha detto - Per il Genoa è giusto vendere Gudmundsson, con 25 milioni fai il mercato, con 3 giocatori da 8 milioni rinforzi la squadra”.

“Firenze step di crescita per il giocatore”

Bucchioni vede la Fiorentina per Gudmundsson “uno step di crescita. Qui può giocare le coppe in Europa e mettersi ulteriormente in mostra”.