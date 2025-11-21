E' un Bologna imbattuto da otto giornate quello che domani sfiderà l'Udinese. Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato così nella conferenza della vigilia: “Ho subito una bella botta ma sto meglio. La partita con la Fiorentina l'ho vista dall'ospedale e casomai ce ne fosse bisogno ho capito quanto sia meglio vivere le partite dal vivo, in modo da poter sfogare eventuali nervosismi confrontandomi con lo staff. La classifica è bella, ma dopo undici giornate lascia il tempo che trova. Dobbiamo alimentare con i risultati la fiducia e l'entusiasmo costruiti finora”.

“Scudetto? E' ancora presto”

Poi ha aggiunto: “Alla parola scudetto rispondo che la classifica è corta, ci sono molte squadre in pochissimi punti e sono certo che chi adesso sta faticando ricomincerà a fare risultati. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. E' ancora presto per delineare la classifica, servono almeno altre cinque giornate”.