Italiano: "Chi ora sta faticando tornerà presto a fare punti. Scudetto? La classifica è corta e comincerà ad avere un senso almeno tra cinque giornate"
E' un Bologna imbattuto da otto giornate quello che domani sfiderà l'Udinese. Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato così nella conferenza della vigilia: “Ho subito una bella botta ma sto meglio. La partita con la Fiorentina l'ho vista dall'ospedale e casomai ce ne fosse bisogno ho capito quanto sia meglio vivere le partite dal vivo, in modo da poter sfogare eventuali nervosismi confrontandomi con lo staff. La classifica è bella, ma dopo undici giornate lascia il tempo che trova. Dobbiamo alimentare con i risultati la fiducia e l'entusiasmo costruiti finora”.
“Scudetto? E' ancora presto”
Poi ha aggiunto: “Alla parola scudetto rispondo che la classifica è corta, ci sono molte squadre in pochissimi punti e sono certo che chi adesso sta faticando ricomincerà a fare risultati. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. E' ancora presto per delineare la classifica, servono almeno altre cinque giornate”.