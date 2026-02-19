Comune-Fiorentina, un incontro per rafforzare il dialogo. Firenze e una posizione di vantaggio per Euro 2032

265 milioni di euro. Questa la cifra prevista per portare a termine il restyling dell'Artemio Franchi. Ma di questi soldi ne mancano ancora 60 all’appello. Da mesi Comune e Fiorentina si stanno parlando per trovare un’intesa che consenta, attraverso un project financing, al club viola di entrare nell'affare, ottenendo come contropartita un canone di concessione pluriennale.

Incontro

Un dialogo che continua e che nei prossimi giorni verrà rafforzato con un ulteriore incontro tra il sindaco di Firenze, Sara Funaro e il dg viola, Alessandro Ferrari.

La candidatura

Così come c'è ed è forta la candidatura di Firenze per Euro 2032. E in questo caso il capoluogo toscano ha il vantaggio di essere per ora l’unica città italiana coi lavori in corso.