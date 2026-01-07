Caressa: "Gli arbitri se l'aggiustano sempre come vogliono e ormai non sono più credibili. Questo non è calcio"

E' stata una giornata di Serie A, la scorsa, decisamente controversa sul fronte arbitrale. Coinvolta anche la Fiorentina, che s'è vista revocare un rigore clamoroso contro la Cremonese. Sul tema s'è espresso il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa: “In tanti anni di telecronache ne ho viste tante di moviole, e resto sempre più basito. Ogni volta sentiamo cose diverse, criteri diversi, non ci si capisce più niente. Mettiamo anche che siano episodi su cui discutere, mettiamo anche che Piccoli faccia fallo su Baschiretto, ma il problema è che ci stiamo allontanando sempre di più dal calcio”.

“Gli arbitri sono poco credibili”

“Un fuorigioco di rientro - continua - fa annullare un gol che arriva più d'un minuto dopo, ma questo non è calcio. E poi ovviamente non ci fidiamo più, ogni volta gli arbitri vengono attaccati, per il semplice motivo che ogni volta se l'aggiustano come vogliono e questo ha fatto perdere credibilità alla classe arbitrale. Se il presidente dell'AIA venisse squalificato sarebbe un grande problema. L'idea di Gravina di mettere arbitri d'élite, staccati dall'AIA, mi sembra giusta perché al momento gli arbitri di Serie A mi sembrano poco credibili”.