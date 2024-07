Vi ricordate di Cittadini? L'Atalanta prova ad usarlo... per fregare ancora la Fiorentina

L’Atalanta, in attesa di chiudere per Marco Brescianini dal Frosinone, ha ufficializzato il passaggio in prestito annuale ai ciociari del 22enne difensore centrale bresciano Giorgio Cittadini, centrale di belle poi mai esploso. Ve lo ricorderete sicuramente quando se ne parlava con insistenza per la Fiorentina.

Cittadini fa rima con Brescianini?

Si tratta di due operazioni slegate, sottolinea Il Giorno, perché la dirigenza nerazzurra cercava una squadra di serie B in grado di lottare per la promozione per consentire a Cittadini, lo scorso anno in prestito prima al Monza e poi da gennaio al Genoa ma utilizzato pochissimo, di avere uno spazio importante in un contesto ambizioso.

Alla fine - verosimilmente - nessun dei due arriverà a Firenze

Ma l’arrivo del bresciano classe 2002, due presenze in prima squadra con l’Atalanta nel 2022, potrebbe agevolare la trattativa in corso per portare a Bergamo il 24enne centrocampista Brescianini, nel mirino anche della Fiorentina, che però ormai pare essersi rassegnata.