Lucca e Bijol regalano i tre punti all'Udinese: il Monza resta penultimo - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' andata in scena questa sera l'ultima gara del 15° turno di Serie A. Il Monza ha ospitato all'U-Power Stadium l'Udinese che ha vinto contro i brianzoli.

Vince l'Udinese

In vantaggio ci sono andati i nerazzurri, con Lorenzo Lucca. Il pareggio si è fatto attendere fino al secondo tempo e ha portato la firma di Kyriakopoulos. Ma alla fine il difensore Bijol l'ha decisa per i bianconeri, che nel mese di dicembre sfideranno anche la Fiorentina. 1-2 il finale in Lombardia.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 16, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 9. * = una partita da recuperare.