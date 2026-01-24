Un paio di milioni per convincere l'Union Berlino e Diogo Leite può vestirsi di viola da subito

La sensazione è che l'ultimo colpo di questo scoppiettante mercato di gennaio per la Fiorentina sia un difensore centrale e che per pescare l'identikit giusto ci si sia voluti prendere del tempo per scremare alcuni nomi. Alla fine il giusto compromesso tecnico ed economico potrebbe essere proprio Diogo Leite, centrale portoghese dell'Union Berlino, seguito da diversi mesi dalla società viola.

Scrive La Nazione che per liberarlo dal club tedesco dovrebbero bastare un paio di milioni perché il suo contratto scade nel prossimo giugno e non arriverà il rinnovo. Due massimo tre milioni, un investimento esiguo per un classe '99 che arriverebbe già pronto, a dare fisicità al reparto.