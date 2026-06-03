Carnevali mani in alto, giù le grinfie dalla preda. Un'operazione con una chiara firma in calce

Carnevali, mani in alto, sei circondato. Alla fine l'amministratore delegato del Sassuolo ha dovuto mollare la presa per dare il via libera al tecnico neroverde, Fabio Grosso, che domani potrebbe diventare a tutti gli effetti l'allenatore della Fiorentina. C'è anche il benestare della famiglia Squinzi, proprietaria del club emiliano, al passaggio di Grosso in viola.

La firma sull'operazione

Con l'annuncio del tecnico avrà inizio il nuovo corso della Fiorentina. Un'operazione questa che avrà una firma in calce ben chiara: quella di Fabio Paratici. Grosso è una sua scelta, figlia anche dell'esperienza maturata assieme all'ex calciatore, decisivo per le sorti dei Mondiali 2006, ai tempi della Juventus.

Contratto

Ora l'allenatore firmerà un contratto di due anni con la Fiorentina che avrà a sua disposizione anche l'opzione per allungarlo di una stagione ulteriore.