Dopo l'UEFA anche la FIFA omaggia Commisso, Infantino: "Ha dedicato la vita al calcio: trattava i giocatori come figli"

Dopo la UEFA anche il massimo organismo mondiale di calcio ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza alla Famiglia Commisso e a tutta la Fiorentina. E questa volta la FIFA non lo ha fatto tramite un comunicato, ma direttamente dall'account Instagram del suo presidente.

Infantino ricorda commisso: “Ha dedicato la sua vita a questo sport”

Anche il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino ha voluto mandare un messaggio per ricordare il patron viola Rocco Commisso, e per farlo ha voluto pubblicare una Stories sul proprio canale Instagram con a corredo un lungo messaggio di vicinanza.

"Sono addolorato nell'apprendere della scomparsa di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, che ha dedicato la sua vita al nostro meraviglioso sport. Quando l'ho incontrato, mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli, del suo club come una parte di sé. Le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chiunque lo conoscesse e con cui abbia lavorato. Un grande"