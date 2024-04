Gritti: "Il gol di Lookman? Una goduria immensa"

Con Gasperini in tribuna per squalifica, Tullio Gritti ha guidato l'Atalanta in panchina nella partita contro la Fiorentina.

Il vice allenatore nerazzurro al termine della gara sul 3-1 prima annullato e poi ridato dopo revisione al monitor, ha detto: “Ho passato due minuti con Lookman che mi chiedeva se fosse gol o meno e io che gli dicevo ‘boh’".

E poi: "Più passa il tempo in quelle circostanze e più puoi sperare che sia sbagliata la decisione. E' stato davvero incredibile, una goduria immensa”.