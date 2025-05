L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club: “La soddisfazione è tanta. Ci tenevamo da inizio anno e siamo sempre stati dentro la classifica, a un certo punto eravamo pure primi. Questi ragazzi si sono meritati la possibilità dei Playoff, giocando qui da noi è bellissimo. Siamo contenti. Contro la Lazio l'abbiamo sbloccata subito e poi siamo stati veramente bravi ad applicarci in una partita di concentrazione, senza concedere niente. C'era la voglia di mettere un punto”.

Sull'ultima partita in campionato: “Conta eccome. Vorremmo finire bene, a ridosso dei settanta punti e sarebbe una soddisfazione per tutti. Da lunedì ci concentreremo sui Playoff. Proveremo anche qualche ragazzo diverso, magari può tornarci utile per la fase finale. Io ci tengo a questa partita, è da affrontare con la testa”.

Sulle possibili avversarie, Juventus o Verona: “Sono due squadre diverse. La Juve è molto tecnica, ha qualità per metterti in difficoltà. Il Verona, invece, ha una rosa molto fisica che magari ti fa giocare di più, però poi ti infila con ripartenze molto insidiose. Entrambe, al ritorno, le abbiamo beccate nel nostro peggior momento dove siamo incappati in tante sconfitte. Dire chi è meglio non lo so, penso solo a noi. Giocare qui al Viola Park un quarto di finale sarà stupendo, vorrei che si preoccupassero le altre”.