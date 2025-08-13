C'è sempre uno svincolato che potrebbe fare al caso della Fiorentina

Il nome di Davide Calabria, accostato alla Fiorentina, è emerso fin dalle prime fasi di questo mercato. Il giocatore è rimasto però sempre lì, in un angolo, perché nel frattempo il club viola ha provato a sondare altre piste per trovare un giocatore che facesse la fascia destra.

Svincolato

Svincolato al termine del suo contratto con il Milan e non essendo stato riscattato dal Bologna, Calabria rappresenta un'opportunità per trovare qualcuno che possa dare un ricambio a Dodô. Da ricordare anche il fatto che ha già lavorato in passato con Pioli.

Fortini da valutare

Tutto questo mentre la Fiorentina sta valutando anche il da farsi con Niccolò Fortini che ha tante squadre sia di A che di B pronte a prenderlo.