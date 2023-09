Oliveira: "Anche io per 7 giornate non trovai la rete ma Malesani mi dava fiducia. Ikoné? Ha qualità ma non crede in se stesso"

Doppio storico ex di giornata, Luis Oliveira a Radio Bruno ha commentato la situazione delle due squadre

"Il Cagliari vive un momento complicato, la Fiorentina ha dimostrato qualche partita bella e qualcuna un po’ più brutta, ancora non ha trovato un sistema ideale di gioco, è ancora in cerca di identità precisa. Gli attaccanti? Credo che sia un momento particolare, gli attaccanti vivono soprattutto dei gol, che sono una liberazione immensa. Sta mancando quello ma ci sono tanti modi per cercare di risolvere questo. Ai miei tempi Malesani mi dava fiducia, dopo 7 giornate non ero riuscito ancora a segnare per cui non era facile: lui mi diceva di non preoccuparmi perché era contento delle altre cose che facevo. L’unico consiglio possibile è allenarsi ancora di più, fare un tipo di lavoro a fine allenamento incentrato su cross e conclusioni ma soprattutto svuotare la mente dall’esigenza di segnare a tutti i costi.

Ikoné? E’ un giocatore importante, sa dribblare bene ma non crede in se stesso, deve credere più nelle sue qualità".