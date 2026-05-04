La formazione ufficiale della Fiorentina: Gosens torna in campo dal 1', c'è una sorpresa a centrocampo

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, a un’ora dal fischio d’inizio della partita dell’Olimpico. Andiamo a vedere le scelte di Vanoli.

L’undici viola

Vanoli si riaffida in larga parte agli interpreti di Fiorentina-Sassuolo: tra i pali confermatissimo De Gea, così come Dodo a destra; torna invece Gosens dal 1', che riprende il suo posto a sinistra. Al centro confermato Ranieri e torna anche Pongracic. Fagioli sempre in regia, ma accanto a lui e Ndour non c'è Mandragora, bensì Brescianini. Attacco forzato con Harrison a destra, Solomon a sinistra e Gudmundsson ancora una volta falso 9.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Pisilli, Soulè, Malen. All. Gasperini



FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli

