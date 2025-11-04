Gli ultimi giorni di Pioli: le tensioni con un allenatore mai in sintonia con i giocatori

Il feeling tra Pioli è la squadra? E' durato poco, troppo poco. Secondo quanto scritto stamani da La Repubblica l'ormai ex tecnico della Fiorentina non si è praticamente mai trovato con Ranieri e compagni.

Diversità di vedute

Troppe diversità di vedute, troppi principi diversi che non si sono trovati e non solo tatticamente, non si parla solo di difesa a tre o a quattro, c’è qualcosa di più profondo dietro.

Gruppo mai coeso

L’idea di calcio la quadra totale con tutti non è mai stata trovata e questa mancanza ha portato a prestazioni scadenti, a diversi sistemi di gioco utilizzati e ad una difficoltà nel battezzare un undici di riferimento. Un gruppo mai realmente coeso.