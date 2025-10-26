E dire che nei pressi di Liverpool li avevano messi in guardia, preoccupati dalla debolezza sulle fasce difensive, in particolare quella mancina. Su quel lato ha agito e imperversato Michael Kayode che ha stravinto il duello con Milos Kerkez, neo acquisto dei Reds e pagato quasi 50 milioni in estate: l'ex viola ha contribuito a sbloccare la gara dopo pochi minuti con una “ridiculous” (che in inglese non è la traduzione di “ridicolo” ma ha accezione positiva) rimessa laterale da rugbysta.

Sui portali di Liverpool si sottolinea la pessima prova di Kerkez (nonostante il gol che aveva riaperto il match) proprio al cospetto di Kayode, uno dei volti nuovi di questa edizione della Premier League. Per il classe 2004 inoltre, si prospettano “tante apparizioni sulla scena internazionale con la maglia dell'Italia”: vedremo se Gattuso per le gare di novembre lo terrà in considerazione.